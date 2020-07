Temptation Island: Anna Boschetti appare sui social prima della fine del programma, il duro sfogo (Di venerdì 31 luglio 2020) Anna, fidanzata di Andrea, è apparsa sui social prima della fine del programma. La donna ha avuto un duro sfogo nei confronti di chi l’ha criticata Temptation Island: Anna Boschetti sui social prima della fine del programma L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda questa sera, giovedì 30 luglio, e si sa, i protagonisti, nonostante le riprese siano finite da tempo, non possono usare i propri profili social fino alla fine della messa in onda. Ebbene, Anna ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - _horanloveyou_ : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… - gabriel46520991 : No dico a telecronaca de temptation island o come cazzo se chiama?? Ma nun ce state co la brocca ma come se fa dai… - zazoomblog : “Temptation Island 2020” la finale. Antonella Elia molla e riprende Pietro perché: «Ti amo ma mi fai schifo» - #“T… - IOdonna : “Temptation Island 2020” la finale. Antonella Elia molla e riprende Pietro perché: «Ti amo, ma mi fai schifo» -