Suzuki Swift si rinnova e diventa più ecologica e tecnologica (Di venerdì 31 luglio 2020) A poche settimane dal lancio della Ignis, Suzuki raddoppia e presenta la nuova generazione anche della Swift. Venduta in più di sette milioni di esemplari nel mondo, in 15 anni in Italia ha superato quota 111.000. Molto apprezzata dal pubblico femminile, e da quello dei corsaioli per la versione Sport, ora Swift potenzia la sua componente ibrida garantendo emissioni sempre ampiamente sotto i 110 grammi di Co2 per chilometro, rientrando così appieno tra i veicoli che beneficiano deli Ecobonus, anche nella versione a quattro ruote motrici. Un risultato ottenuto grazie al nuovo motore 1.2 ridisegnato per offrire la coppia massima di 107 Nm già a 2.800 giri, ben 1.600 giri in meno della versione precedente. L’erogazione della potenza, quindi, è subito disponibile ed integrata con il sistema Isg, che ... Leggi su ildenaro

