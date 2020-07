Stefania Spampinato regular in Station 19 4: la sorella di De Luca pronto per una storia seria con Maya Bishop? (Di venerdì 31 luglio 2020) Stefania Spampinato regular in Station 19 4. Questa è la notizia del momento che riguarda lo spin-off di Grey's Anatomy attualmente in onda in seconda serata su Canale5 ma con gli episodi della seconda stagione. Mentre il pubblico italiano lotta ancora per vedere gli episodi di ormai due anni fa e Sky rimanda in replica quelli della terza, negli Usa ci si prepara per il futuro, per mettere insieme la nuova stagione che segnerà il ritorno sul set dopo il lockdown e l'inizio della pandemia.I produttori di Grey's Anatomy hanno già annunciato che il tema della pandemia sarà trattato nei nuovi episodi e, di riflesso, questo potrebbe significare che anche gli amati pompieri di Station 19 potrebbero subirne gli effetti. Un altro maxi crossover è in arrivo? Siamo sicuri che i ... Leggi su optimagazine

