Scuola, licei: a casa per tre giorni a settimana (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 14 settembre si torna tra i banchi solo per le scuole medie, elementari e dell’infanzia. La didattica online si potrà fare solo nelle scuole superiori. La turnazione lascerà a casa gli studenti per due o tre giorni a settimana. A stabilire il rientro e le nuove misure da adottare sono le linee guida sulla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Scuola, 6 studenti a settimana da casa Nei licei 20 ore di lezione da remoto - Affaritaliani : Scuola, 6 studenti a settimana da casa Nei licei 20 ore di lezione da remoto - Affaritaliani : Scuola, 6 studenti a settimana da casa. Nei licei 20 ore di lezione da remoto - Notiziedi_it : Scuola, licei Tasso e Manara uniti: «No alle classi accorpate: e il virus?» - SiamolaGente : @MicK_ele @simpaol Tranquilli non apriranno. Già in Veneto parlano nei licei 2/5gg a scuola resto DAD. Le comiche. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola licei Scuola, 6 studenti a settimana da casa. Nei licei 20 ore di lezione da remoto Affaritaliani.it Lavori di adeguamento in sette scuole per farsi trovare pronti alla ripresa

Arrivano altri 750.000 euro da Roma: serviranno a rendere le aule più “flessibili”. Puggelli: «Non solo per il Covid» PRATO. Alla riapertura delle scuole manca un mese e mezzo, e il presidente della P ...

Scuole, in arrivo la soluzione oratori: a disposizione del Comune quelli di San Giacomo e San Nicolò

Tratttative avviate con la Curia arcivescovile. Il vice sindaco Montioni: 'Dobbiamo definire i costi di locazione e i metri quadrati da utilizzare'. Pronti 160 mila euro per interventi di manutenzione ...

Arrivano altri 750.000 euro da Roma: serviranno a rendere le aule più “flessibili”. Puggelli: «Non solo per il Covid» PRATO. Alla riapertura delle scuole manca un mese e mezzo, e il presidente della P ...Tratttative avviate con la Curia arcivescovile. Il vice sindaco Montioni: 'Dobbiamo definire i costi di locazione e i metri quadrati da utilizzare'. Pronti 160 mila euro per interventi di manutenzione ...