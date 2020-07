Sarri: “Domani giocherà chi non rischia nulla. Dybala è in mano allo staff medico, non so quando rientra” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: “Domani non è sarà un modo per preparare il Lione. In questo momento la testa è quella che ha vinto lo scudetto, le condizioni mentali delle prossime due partite saranno differenti. Domani giocherà chi è nelle condizioni e chi non rischia nulla. E’ stato un campionato atipico, difficile per tutti. Non era mai successo prima, ci siamo ritrovati a gestire situazioni nuove per tutti perché ci si è ritrovati a giocare con temperature non normali. Nessuno aveva esperienza su questa situazione. Dybala è in mano allo staff medico. Mi hanno detto che il ... Leggi su alfredopedulla

juventusfc : Sarri ?? «Fra domani e venerdì ci sarà tanta differenza a livello mentale. E' comprensibile che a livello emotivo ci… - juventusfc : Sarri ?? «Domani ci saranno squadre spensierate e con la testa libera: può venir fuori una partita spettacolare» #JuveRoma - juventusfc : Sarri ?? «Chi giocherà domani? Lo valuteremo oggi e domattina, capendo chi ha bisogno di riposare e chi può giocare» #JuveRoma - juve_magazine : JUVENTUS - Sarri: 'Domani giocherà chi è in condizione di farlo, almeno 20 giorni di vacanze saranno necessari per… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Sarri: 'Domani giocherà chi è in condizione di farlo, almeno 20 giorni di vacanze saranno necessarie per non… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri “Domani Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista