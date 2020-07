Rifiuta il trasferimento in un’altra struttura di accoglienza: extracomunitario aggredisce i carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 30 luglio 2020, alle ore 4.00, a Cori i militari della locale stazione cc hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, un 35enne della Costa D’Avorio, domiciliato presso il cas di quella via padri trinitari. I fatti L’uomo, intorno alle ore 23:00, ha opposto attiva resistenza nei confronti dei militari operanti intervenuti per coadiuvare il personale preposto al trasferimento di 57 migranti destinati al cas di Giulianello di Cori. Ha minacciato i militari, li ha aggrediti e si è Rifiutato di lasciare la struttura. Il 35enne ha procurato ai militari lesioni giudicate guaribili dal locale punto di primo soccorso, rispettivamente in gg. 7 e 5. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

