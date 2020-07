“Questa donna…”. Temptation Island, Lorenzo Amoruso: la confessione a Manila Nazzaro. Applausi per lui (Di venerdì 31 luglio 2020) Alla fine anche Temptaion Island è finito: così il viaggio nei sentimenti delle coppie di quest’edizione è giunto al termine. Ieri sera infatti è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island e molte coppie sono riuscite a superare i propri problemi. Tra queste coppie c’è quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro che ha rischiato di perdersi. Ma l’amore ha vinto sugli ostacoli e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono riusciti a darsi un’altra possibilità. Come saprete, dopo alcune discussioni Lorenzo e Manila si sono avvicinati e Filippo Bisciglia non ha avuto nemmeno il tempo di ... Leggi su caffeinamagazine

danieleviotti : Questa donna, con le sue parole e il suo bullismo è letteralmente la MANDANTE MORALE delle discriminazioni, delle v… - albertoangela : Oggi a #PassaggioANordOvest, alle 15.30 su @RaiUno, scopriremo il volto umano dell’imperatrice Maria Teresa d’Austr… - DarioCantoni : RT @matpedrini: (4 anni fa scrissi forse la più riuscita lettera d'amore che abbia mai scritto a una donna e non è un caso che l'abbia scri… - saraepunto : @LaRobiErre Questa donna non conosce il senso della misura e il rispetto. E non credo perché “è in salita”. Non li… - meryanne61 : RT @_00Style00_: Quanta intelligenza questa donna! Quanto fascino solo a vederla! Bella bella bella, quando la bellezza non e tutto ma è co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Questa donna…” Benedetta Parodi: «Con Fabio (Caressa) siamo una coppia perfetta» Corriere della Sera