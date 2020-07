Prodi esalta la Merkel e massacra Conte: “Ha messo solo le pezze. Io avevo altre idee…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo aver furbescamente finto di aver cambiato idea su Berlusconi (in chiave Quirinale), Romano Prodi prosegue nella sua campagna elettorale fatta di colpi al cerchio e alla botte. Oggi tocca menare il premier Conte per ingraziarsi una parte dei Cinquestelle, il Pd e l’opposizione, con una battuta velenossissima a chi gli chiede se “Giuseppi” possa fare la sia stessa carriera. Prodi contro Conte e la sua prospettiva politica “Io spero che Conte possa essere anche di più, non c’è limite alla provvidenza…”. ”Però, il quadro politico era diverso” quando io ero al governo. ”Io avevo un’idea precisissima di mettere insieme tutti i riformisti’. Con una battuta velenosissina Romano ... Leggi su secoloditalia

