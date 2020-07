"Pettegola". Migliore la insulta? "Vai sullo yacht con la Boschi": Ceccardi lo asfalta, rissa tutta da godere (Di venerdì 31 luglio 2020) Volano stracci a L'aria che tira tra Gennaro Migliore di Italia Viva e Susanna Ceccardi, la leghista candidata in Toscana. Ad aprire le danze è il reanziano, che indulge immediatamente all'insulto, bollando la rivale come "Pettegola e nervosa". Nel dettaglio, Migliore afferma: "Non invidio i cittadini toscani che devono eventualmente scegliere una candidata che si lascia andare a pettegolezzi di terza mano". Secca e perfetta la replica della Ceccardi: "Lei si occupi di andare sullo yacht con la Boschi a Capri, non si preoccupi dei cittadini toscani". Evidente il riferimento alla foto di Maria Elena Boschi che ha fatto tanto discutere, anche se era stata fatta rimuovere poco dopo la sua pubblicazione su Instagram. Già, ... Leggi su liberoquotidiano

