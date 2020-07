Palermo, turista Usa in fuga: doveva sottoporsi al tampone per il coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) Un turista Usa, in quel di Palermo, si mette in fuga dalle autorità competenti: doveva sottoporsi al tampone per il coronavirus. Nei giorni scorsi era letteralmente fuggito “a gambe levate”. Parliamo di un turista americano in vacanza nella bellissima Palermo. Piccola parentesi: fuggire da un tampone anti Covid-19 non fa che aggravare la propria condizione e quella degli altri intorno alla persona tirata in causa. Molta gente oggi, in parte anche giustificata, affronta una febbre alta o i vari sintomi da coronavirus come una tragedia già in atto. Non è così. O meglio: prevenire è meglio che curare. Il coronavirus non attacca tutti nella ... Leggi su bloglive

