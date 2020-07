Osimhen al Napoli: “Non vedo l’ora di indossare questa maglia iconica” (Di venerdì 31 luglio 2020) Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. “Non vedo l’ora di indossare questa maglia iconica. Grazie Napoli per il caloroso benvenuto” ha scritto su Twitter l’attaccante nigeriano, che ha firmato con il club partenopeo nel pomeriggio di venerdì. Can’t wait to put on this iconic jersey,thank you for the warm welcome @sscNapoli 🔵⚪️ #forzaNapolisempre pic.twitter.com/LrwrBkdkoL — victor Osimhen (@victorOsimhen9) July 31, 2020 Leggi su sportface

