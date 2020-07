Oltre 120 iscritti i Corsi internazionali di perfezionamento musicale di Cividale (Di venerdì 31 luglio 2020) Cividale ha osato e la sfida è stata vinta: sono Oltre 120, numero di gran lunga superiore alle più rosee aspettative, gli iscritti ai prestigiosi Corsi internazionali di perfezionamento musicale, proposta culturale di punta dell’estate cittadina. Messa a rischio dall’emergenza sanitaria, la manifestazione – che alla sezione didattica, affidata a talenti noti su scala europea e mondiale, affianca tradizionalmente una raffinata proposta concertistica serale – è stata fortemente voluta, nonostante tutte le difficoltà del frangente, dall’amministrazione comunale e dall’Associazione musicale Sergio Gaggia, che ne cura l’organizzazione. La XXXIII edizione sarà ... Leggi su udine20

Iran. Salgono a 304.204 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.674 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 197, un dato che porta il totale dei decessi confermati a 16.766. I ricovera ...

Montelupo, in otto anni cambiati quasi tutti i punti luce del territorio comunale, con un risparmio energetico di oltre 120.000 euro l’anno

Otto anni fa è iniziato il progetto che ha previsto la progressiva sostituzione dei punti luce sul territorio comunale, da impianti ormai desueti a sistemi di nuova generazione ad alta efficienza ener ...

