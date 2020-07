Morto il regista Alan Parker: due volte candidato all’Oscar (Di venerdì 31 luglio 2020) Lutto nel mondo del cinema, Morto il regista Alan Parker: due volte candidato all’Oscar per Fuga di mezzanotte e Mississippi Burning – Le radici dell’odio. Alan Parker, l’acclamato regista britannico di film come Saranno famosi, Evita e Fuga di mezzanotte, è scomparso a 76 anni. Aveva ricevuto due nomination all’Oscar per Fuga di mezzanotte nel … L'articolo Morto il regista Alan Parker: due volte candidato all’Oscar è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

