Milan-Cagliari, Pioli alla vigilia: “Spero che non sia l’ultima partita di Ibrahimovic” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il sesto posto l’anno prossimo non sarà il nostro obiettivo, punteremo a qualcosa di più importante. Il Milan deve lottare per tornare in Champions, dobbiamo dimostrare ancora di avere delle qualità. E spero anche io che quella di domani non sia l’ultima partita di Ibra con il Milan“. Così Stefano Pioli alla vigilia dell’ultimo appuntamento stagionale del Milan che domani a San Siro ospiterà il Cagliari. “Abbiamo lavorato tanto per trovare questa continuità e filosofia di gioco, dobbiamo consolidarla nella prossima stagione – ha spiegato il tecnico rossonero -. Creare una mentalità è l’aspetto più importante e lungo nel tempo, e ci siamo ... Leggi su sportface

