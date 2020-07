Juventus-Roma, probabili formazioni: Wesley dal 1′? Dubbio Ronaldo (Di venerdì 31 luglio 2020) Juventus Roma probabili formazioni- Juve con la testa già alla sfida contro il Lione, ma prima ci sarà da chiudere il campionato in vista della sfida casalinga contro la Roma. Possibile abbondante turnover. In porta giocherà Buffon, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Wesley. A centrocampo sarà confermato Muratore. Juventus Roma probabili formazioni: Dubbio Cristiano Ronaldo Possibile chance dal 1′ anche per Coccolo, mentre in attacco resta avvolto nel mistero più totale il possibile impiego di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe saltare la sfida contro i giallorossi per preparare al meglio il match contro il ... Leggi su juvedipendenza

