Juric: “Kumbulla? E’ pronto per giocare in una big. Domenica c’è in ballo l’8° posto” (Di venerdì 31 luglio 2020) In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in vista della gara contro il Genoa in programma Domenica: “Vogliamo vincere perché c’è in ballo l’ottavo posto e sarebbe fantastico. Morbidezza? Mi fa schifo questo modo di pensare, è fastidioso per la gente onesta. Con il presidente Setti ci eravamo accordati da mesi a livello economico, ma i miei dubbi erano legati all’investimento sul futuro perché dobbiamo migliorarci, me compreso. Nella scorsa estate ci siamo arrangiati bene, ci siamo mossi con logica insieme al ds D’Amico. Adesso possiamo fare anche qualcosa in più e magari avere meno giocatori in prestito. Possiamo fare un passo in avanti. Kumbulla? E’ pronto per ... Leggi su alfredopedulla

