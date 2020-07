Incidente mortale a Ciampino, motociclista si schianta contro un’auto: perde la vita il 21enne (Di venerdì 31 luglio 2020) Tragico Incidente, quello avvenuto questa mattina a Ciampino (Roma): a seguito di un violento scontro tra un’auto e una moto, perde la vita un giovane di 21 anni. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo per almeno un’ora. Grave Incidente, quello verificatosi questa mattina a Ciampino, comune che sorge vicino ai Castelli Romani. A perdere la … L'articolo Incidente mortale a Ciampino, motociclista si schianta contro un’auto: perde la vita il 21enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

