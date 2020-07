I nuovi sbarchi a Lampedusa non c’entrano niente con il focolaio di Treviso (Di venerdì 31 luglio 2020) Il focolaio di Treviso non ha niente a che vedere con gli sbarchi di Lampedusa. La maggior parte dei migranti, infatti, tutti asintomatici, è arrivata in Italia prima dei decreti di Salvini. Il numero maggiore di nuovi casi di Covid-19 in Italia, nella giornata del 30 luglio, è stato registrato in Veneto. Treviso, in particolare, è la città più colpita. Dei 199 contagi delle ultime ore, 133 hanno toccato i migranti ospitati dalla caserma Silvio Serena, una struttura adibita da anni a centro accoglienza. Il fatto che i malati siano dei migranti, ha immediatamente incendiato il dibattito politico. Ma, di fatto, i positivi sono in Italia da tempo e non c’entrano niente con gli sbarchi degli ... Leggi su giornalettismo

