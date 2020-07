Halo Infinite e i possibili problemi interni di 343 Industries: a breve un nuovo report di Jason Schreier (Di venerdì 31 luglio 2020) Halo Infinite, che sarà tra i titoli di punta di Xbox Series X al momento del lancio, ha deluso gran parte dei fan a causa di un comparto tecnico non ritenuto esattamente next-gen.In seguito alla deludente presentazione, criticata dai giocatori, sono emerse delle notizie preoccupanti che parlavano di una situazione difficile all'interno di 343 Industries, con ex dipendenti che hanno parlato di una cattiva gestione organizzativa che avrebbe influenzato lo sviluppo del gioco.La situazione, in realtà, non è per niente chiara ma, a quanto pare, a breve arriverà un report di di Jason Schreier di Bloomberg che svelerà nuovi retroscena.Leggi altro... Leggi su eurogamer

