Evita di pronunciare ‘Colonia’ in un quiz: tifoso del M’Gladbach ricompensato dal club (Di venerdì 31 luglio 2020) Guai a pronunciare ‘Colonia’, nemmeno di fronte a 500 euro. Durante il gioco a premi tedesco Asked-Hunted è andato in scena un siparietto davvero divertente che ha visto protagonista un tifoso del Borussia Monchengladbach, Claus Blumel. A una domanda nella quale la facile risposta sarebbe stata ‘Colonia’, acerrimi nemici del M’Gladbach, Claus ha preferito non rispondere venendo di fatto eliminato dal quiz. Un episodio che ha scatenato l’ironia sui social e che ben presto è arrivato anche ai canali del M’Gladbach che su Twitter ha annunciato che ben presto il proprio tifoso verrà ricompensato per la sua fedeltà. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Evita pronunciare Retromarcia di Trump: “No al rinvio del voto, ma niente elezioni truffa” Il Primato Nazionale Perché la principessa Beatrice si è sposata in gran segreto?

Colpa di papà Andrea e di Meghan Markle… La principessa Beatrice di York ha colto tutti alla sprovvista. Ma, con senno di poi, dovevamo aspettarcelo. Una volta saltate le nozze ufficiali, previste per ...

Colpa di papà Andrea e di Meghan Markle… La principessa Beatrice di York ha colto tutti alla sprovvista. Ma, con senno di poi, dovevamo aspettarcelo. Una volta saltate le nozze ufficiali, previste per ...