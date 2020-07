Conte alla Puglia: «Adotti la parità di genere. Siamo pronti a intervenire»» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte è pronto ad esercitare poteri esecutivi se in Puglia «non sarà riconosciuto e applicato concretamente il principio di parità di genere». Lo ha scritto in una nota lo stesso premier, che ha deciso di dare ancora un po’ di tempo al presidente della regione Michele Emiliano per mettersi in linea con regole sulla parità tra uomo e donna nelle liste elettorali. «Prendiamo atto delle disponibilità di alcuni gruppi regionali ad approvare urgentemente la norma. Attendiamo allora che si completi il processo nelle prossime ore», ha aggiunto Conte. LEGGI ANCHE >«L’epidemiologo Lopalco candidato in Puglia accanto a Emiliano» Lo stato non può retrocede su un principio fondamentale, la ... Leggi su giornalettismo

ladyonorato : Nel pieno di un’emergenza sbarchi fuori controllo, dovuta unicamente alla politica scellerata del governo #Conte, o… - CalabriaTw : La proroga dello Stato di emergenza è un'anomalia che il premier non può liquidare come una 'scelta operativa obbli… - Agenzia_Ansa : Via libera dell'Aula della #Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi… - giornalettismo : Il premier #GiuseppeConte è pronto ad esercitare poteri esecutivi se in #Puglia «non sarà riconosciuto e applicato… - BesenghiRoberto : RT @mgmaglie: Oggi #statodemergenza al buio, ieri pandemia al buio. Conte rifiuta di rendere pubblici i documenti del Comitato tecnico scie… -