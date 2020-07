Calciomercato Verona – Caso Kumbulla tiene tutti sulle spine (Di venerdì 31 luglio 2020) In casa Verona in questi giorni non si fa altro che parlare del Caso Kumbulla (anche noi ne abbiamo parlato). Il Verona ha fissato in 30 milioni di euro il prezzo di mercato di Marash Kumbulla dove il duello per portarlo a casa è tra Lazio e Inter.Inter adesso in vantaggio rispetto alla Lazio in quanto l’Hellas Verona ha richiesto ai nerazzurri, come contropartita tecnica, Salcedo, Vergani e, in aggiunta, il prestito di Lucien Agoume. Vi terremo aggiornati sulle novità e sui progressi di questa trattativa (sicuramente la più importante in casa Verona) Cosa ne pensa Juric “Con il presidente Setti a livello economico ci eravamo accordati da mesi. I miei dubbi erano legati all’investimento ... Leggi su giornal

Quegli strani intrecci tra Genoa, Verona e Lecce. Juric: “Mi fa schifo questo modo di pensare”

Genoa e Lecce domenica prossima si giocano la permanenza in Serie A. Il Genoa affronterà il Verona, mentre il Lecce ospiterà il Parma. E tra le squadre rossoblu e giallorosse ci sono parecchi intrecci ...

Genoa e Lecce domenica prossima si giocano la permanenza in Serie A. Il Genoa affronterà il Verona, mentre il Lecce ospiterà il Parma. E tra le squadre rossoblu e giallorosse ci sono parecchi intrecci ...