Bryan Cranston di Breaking Bad positivo al covid: "Ho donato il mio plasma per la ricerca" (Di venerdì 31 luglio 2020) Anche Bryan Cranston ha avuto il coronavirus. Lo ha rivelato lui stesso con un filmato apparso sul suo account Instagram. L’attore è guarito e ha sviluppato gli anticorpi, per questo ha deciso di donare il suo plasma alla ricerca. “Ho iniziato un programma alla Ucla, speriamo che donando il plasma possa aiutare le altre persone”, ha dichiarato nel filmato, mostrando qualche immagine della procedura, durata in totale circa un’ora. Cranston ne ha approfittato per intrattenersi guardando il film “Un volto nella folla”. “Sono stato tra i fortunati”, dice nel filmato, “Lievi sintomi. Ringrazio il cielo e vi chiedo di continuare a indossare quella dannata mascherina e di continuare a lavarvi le mani e mantenere ... Leggi su huffingtonpost

