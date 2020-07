Brozovic, notte movimentata in un pronto soccorso: medici chiamano carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) notte tutt’altro che serena per Marcelo Brozovic che in un pronto soccorso, dove si è recato assieme a un amico lievemente ferito a una gamba, è stato protagonista di un episodio spiacevole. I sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, infastiditi dalle insistenze sempre più pressanti da parte del croato che chiedeva di scavalcare pazienti ancor più gravi dell’amico, hanno chiamato i carabinieri per portare la calma. Tranquillizzatosi dopo qualche minuto di caos, il centrocampista dell’Inter ha chiesto scusa a tutti ma pare che anche nella serata di ieri fosse su di giri per il tenore alcolico (dopo la patente sospesa solamente due settimane fa). Leggi su sportface

