Benzema, niente Pichichi ma si consola con un altro trofeo: è il migliore del Real per i tifosi (Di venerdì 31 luglio 2020) La stagione di Karim Benzema non è passata inosservata. Il bomber del Real Madrid è stato autore di un'annata incredibile in termini di gol e assist. Una Liga vinta e una Champions League da giocarsi ma anche un premio speciale da godersi. Infatti, il centravanti francese, nonostante non sia riuscito a vincere il Pichichi, trofeo che viene assegnato al miglior marcatore della Liga, si è potuto consolare con un altro riconoscimento.Benzema: il migliore del Real Madrid per i tifosicaption id="attachment 923141" align="alignnone" width="507" Benzema (getty images)/caption"Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento", ha detto Benzema al sito ufficiale blancos in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Benzema, niente Pichichi ma si consola con un altro trofeo: è il migliore del Real per i tifosi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzema niente Benzema, niente Pichichi ma si consola con un altro trofeo: è il migliore del Real per i tifosi ItaSportPress Messi all'Inter? Falso! Il padre di Leo non ha comprato casa a Milano. Sfuma il sogno di vederlo in Serie A

Niente Pulga dunque, almeno per ora ... A beneficiare di tutto ciò ci ha ovviamente pensato il Real Madrid di Zinedine Zidan e Karim Benzema che hanno soffiato il titolo ai catalani laureandosi ...

Le aperture in Francia - Niente Pallone d'Oro e l'Equipe titola: "Viva Benzema"

Di seguito le aperture in Francia oggi martedì 21 luglio 2020. France Football ha deciso di non assegnare il Pallone d'Oro 2020 e L'Equipe in merito titola: "Viva Benzema" sottolineando come l'attacca ...

Niente Pulga dunque, almeno per ora ... A beneficiare di tutto ciò ci ha ovviamente pensato il Real Madrid di Zinedine Zidan e Karim Benzema che hanno soffiato il titolo ai catalani laureandosi ...Di seguito le aperture in Francia oggi martedì 21 luglio 2020. France Football ha deciso di non assegnare il Pallone d'Oro 2020 e L'Equipe in merito titola: "Viva Benzema" sottolineando come l'attacca ...