Belen Rodriguez soffre ancora e manda messaggi a Stefano De Martino? (Di venerdì 31 luglio 2020) Belen Rodriguez si trova in vacanza sull’Isola di Capri e sulle sue stories posta alcune pagine di un libro. Si tratta di messaggi in codice per Stefano De Martino? Lei scrive: “Non sto pensando a niente”. Nuove frecciatine quelle lanciate da Belen Rodriguez, all’ex marito Stefano De Martino. In vacanza con la sua famiglia sull’Isola di Capri, la bella showgirl argentina posta sui social frasi sibilline. Il destinatarioArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

