Whirlpool, Prs interrompe la trattativa per la cessione del ramo d’azienda di Napoli (Di giovedì 30 luglio 2020) La Prs, Passive Refrigeration Solutions, scioglie ogni rapporto e trattativa con Whirpool per la cessione del ramo d’azienda di Napoli. È quanto si legge in una nota di Prs in cui l’azienda “informa di essersi svincolata da ogni rapporto e trattativa con Whirlpool relativo alla cessione del suo ramo d’azienda di Napoli, cessione alla quale ostavano accordi vincolanti con il Governo e i sindacati gestiti da Whirpool con comportamenti contradditori e poco trasparenti”. L'articolo Whirlpool, Prs interrompe la trattativa per la cessione del ramo d’azienda di Napoli proviene da ... Leggi su ildenaro

