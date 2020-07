Trump propone di rimandare le elezioni: “Via posta sarebbe inaccurato, grande imbarazzo per gli USA” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Con il voto via posta le elezioni 2020 sarebbero le più inaccurate e fraudolente della storia. sarebbe un grande imbarazzo per gli USA“: lo ha affermato su Twitter il presidente Donald Trump, che coglie l’occasione per proporre di “ritardare il giorno delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo appropriato e sicuro”. La questione è destinata a creare polemica, alimentare i timori sull’Election Day e sull’accettazione del risultato elettorale da parte del tycoon.L'articolo Trump propone di rimandare le elezioni: “Via posta sarebbe inaccurato, ... Leggi su meteoweb.eu

