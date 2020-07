Traffico Roma del 30-07-2020 ore 07:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Traffico con rallentamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Appia e Ardeatina in esterna invece tra Casilina e l’uscita per la 24 rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tratto gli atti e la tangenziale ricordiamo che per lavori sono chiusi gli svincoli di Togliatti e di via Fiorentini entrata ed in uscita sulla carreggiata verso il grande raccordo anulare Traffico in fila sulla via Ardeatina per i lavori tra il raccordo è via di torricola verso il centro di testo il Traffico sulla Pontina tra Venezia e Castel Romano in direzione di Roma che abbiamo argomento per la potatura degli alberi in Viale Tiziano il servizio della linea tram 2 sostituito da bus tra Piazza Mancini ... Leggi su romadailynews

