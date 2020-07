Temptation Island 7 – Sesta e ultima puntata del 30 luglio 2020 – Elia esce sola, le altre due coppie ancora in gioco invece escono insieme. (Di giovedì 30 luglio 2020) Sesto e ultimo appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua settima edizione e nella collocazione del giovedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island 30 luglio 2020 Nella puntata finale di stasera ultimi tre falò decisivi per vedere la scelta delle tre coppie rimaste … L'articolo Temptation Island 7 – Sesta e ultima puntata del 30 luglio 2020 – Elia esce sola, le altre due coppie ancora in gioco ... Leggi su unduetre

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - cmbabies : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - MisssBennet : RT @OneMilanes: Gent che san no se l'è lNPS, l'app IMMUNI, la divisiùn dei poteri, Mattarella, ma san tutt de Temptation Island, Il Grande… - kenmakittie : stase sushi esselunga e replica finale di Temptation Island ??????? -