Scuola, in caso di lockdown garantito orario minimo: il piano (Di giovedì 30 luglio 2020) Scuola, in caso di lockdown gli istituti dovranno comunque garantire agli studenti un monte ore minimo per continuare a fare imparare i più giovani. Non è assolutamente improbabile che ci possa essere un nuovo lockdown in Italia se i casi legati al Covid-19 continueranno ad aumentare. Il governo è attentissimo e vuole ovviamente prendere tutte … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

mante : Un piccolo caso di scuola: tutti i media internazionali scrivono (anche nei titoli) che gli ospedali a HK “could co… - mante : A poco più di un mese dall’inizio della scuola e dopo due mesi di inutile retorica analogica il Ministero dell’Istr… - fattoquotidiano : Scuola, ministra Azzolina: “Banchi monoposto? Ho letto corbellerie e numeri a caso, mai imposto nulla. Saremo pront… - Miti_Vigliero : RT @xmau: @Miti_Vigliero Ecco perché occorre far ripartire la scuola: bisogna che le nuove generazioni siano in grado di comprendere un tes… - simpaol : @MicK_ele Bene, già molto questo. Speriamo bene e che in caso ne servano oltre la scuola si sia pronti. -