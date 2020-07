Recovery Found: il fondo sovrano di debito (Di giovedì 30 luglio 2020) Nell'Italia impegnata ad immaginare come spendere il denaro “dell'Europa” che ci pioverà addosso tra qualche settimana o mese, oggi sui quotidiani segnaliamo una clamorosa epifania del nulla ed una proposta rivoluzionaria, di quelle che sarebbero piaciute a Orwell, stante la capacità di stravolgere il significato delle parole. L'epifania è la considerazione del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri; che, in audizione sul nuovo scostamento di bilancio, ha affermato qualcosa di piuttosto (...) - Economia / Pil, Finanziamenti pubblici, , Debiti, MES Leggi su feedproxy.google

meprohibeat : @metalblanco1991 @MPenikas guarda che il recovery found sono anche finanziamenti fondo perduto - webnauta5_9 : RT @giovamartinelli: Quando ho letto: 'European Defence FOUND', volevo fermarmi. Poi, non resisto alla tentazione e ho continuato la lettur… - Daniele25221 : RT @LeoFerrarin: @matteosalvinimi In Italia chiudono Negozi, Ristoranti, Bar e svariati esercizi commerciali ma aprono centri di Accoglienz… - BonfanteGaia : RT @Acidelius: Ieri sera, Zingaretti, nella sua foga oratoria a Tg2Post ha praticamente confessato la verità: i soldi del Recovery Found so… - Bgbarby0 : @AntoniniMauro @il Si..bel discorso, peccato pochi giorni fa abbia fatto, marcia indietro sul Recovery Found, Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Found

AgoraVox Italia

E siccome noi di Forza Italia siamo degli inguaribili ottimisti e guardiamo al futuro, siamo convinti che, attraverso un fondo sovrano, alimentato in parte dal Recovery Fund e dal risparmio privato, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 lug - "La domanda (di acciaio) nel medio termine si normalizzera'" e trovera' sostegno "nei piani di stimolo" messi in campo dai vari Paesi per far fronte a ...