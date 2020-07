Ragazza denuncia: “Sono stata picchiata da un giocatore “. Il legale dell’ex Fiorentina: “Legittima difesa” (Di venerdì 31 luglio 2020) Una Ragazza ha denunciato di essere stata picchiata da un ex giocatore della Fiorentina. La replica: “Legittima difesa”. FIRENZE – Una Ragazza ha denunciato di essere stata picchiata da un ex giocatore della Fiorentina. A raccontare l’episodio è stata la stessa giovane in un video su Facebook annunciando di aver fatto denuncia alla polizia che sta facendo tutti gli accertamenti del caso. L’aggressione, almeno secondo quanto detto dalla vittima, sarebbe avvenuta fuori da una discoteca con Abdou Diakhate che avrebbe picchiato la giovane per un incontro precedente tra quest’ultima e l’attuale compagna ... Leggi su newsmondo

