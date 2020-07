PSG, Tuchel: «Icardi è un giocatore importante» (Di giovedì 30 luglio 2020) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Lione: le parole del tecnico del PSG Thomas Tuchel, allenatore del PSG, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Lione. FINALE DI COPPA – «Decideremo la formazione nelle prossime ore. Sarà una partita a livello della Champions League, ci aspetta una bella sfida. Vogliamo prepararci al meglio». Icardi – «Nelle amichevoli ha giocato bene, si trova bene con Neymar e Mbappè. È sempre pericoloso in area, è un giocatore davvero importante per noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il PSG cerca il bottino pieno in patria: dopo aver fatto sue sia la Ligue 1 che la Coppa di Francia (battendo di misura il Saint-Etienne in finale), i parigini vogliono concedere il tris con la Coppa ...

