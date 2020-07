Ponte Messina: FdI al flashmob, ‘infrastruttura essenziale per alta capacità Nord-Sud’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – ‘Fratelli d’Italia è da tempo con convinzione a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto, e i finanziamenti del Recovery fund sono un’occasione unica che non va sprecata. E occorre partire al più presto, senza tentennamenti o rinvii”. Lo dice il capogruppo di FdI Elvira Amata, delegata del presidente dell’ARS con funzione di presidente nella Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’area dello Stretto. Amata domani interverrà a Messina al flash mob per sollecitare la costruzione del Ponte e delle infrastrutture connesse alla mega opera, insieme al deputato nazionale di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo.L'articolo Ponte Messina: FdI al ... Leggi su calcioweb.eu

