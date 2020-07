"Non sottovalutare il virus". Intervista a Franco Locatelli (Di giovedì 30 luglio 2020) “Più che dei numeri, che nel nostro Paese sono tra i più favorevoli al mondo” Franco Locatelli è preoccupato “per qualche atteggiamento non improntato al senso di responsabilità e la sottovalutazione di due evidenze incontrovertibili: in Italia il virus continua a circolare e non è cambiato, è esattamente quello che era all’inizio e durante la pandemia. Godiamoci l’estate e le ferie rispettando le regole e una vacanza che non ci faccia poi pagare poi il prezzo di una nuova grande diffusione epidemica, magari con misure di altri lockdown che potrebbero avere effetti devastanti anche sull’economia”.Negli ultimi sette giorni si è registrato un incremento dei pazienti ricoverati con sintomi, stamattina la Fondazione “Gimbe” ha messo in ... Leggi su huffingtonpost

