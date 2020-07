Napoli, Reja: “Gattuso è entrato nella testa dei giocatori. Contro il Barcellona possono giocarsela” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Stiamo aspettando di ripartire per l’Albania, serve però la quarantena prima di circolare. Credo che si potrebbe pensare di fare il viaggio dopo il 15 agosto. Hysaj sta benissimo, è trasformato e verrà convocato”. Queste le parole di Edoardo Reja, commissario tecnico dell’Albania ed ex allenatore di Napoli e Lazio, durante un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli. “Gattuso è entrato nella testa dei giocatori ed è riuscito a fare gruppo – ha proseguito il ct in merito alla stagione del Napoli – Il primo periodo, con Ancelotti, le cose non andavano bene, si è persa la sintonia e forse Carlo si era stancato un po’. Peccato per quell’avvio, il ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Reja sul #Napoli: 'Il primo periodo, con #Ancelotti, le cose non andavano bene, si è persa la sintonia e forse Car… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L’EX - Reja: 'Champions? Il pronostico è a favore del Barcellona ma il Napoli se la va a giocare, Hysaj? Non me ne priv… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX - Reja: 'Champions? Il pronostico è a favore del Barcellona ma il Napoli se la va a giocare, Hysaj? Non me ne priv… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX - Reja: 'Champions? Il pronostico è a favore del Barcellona ma il Napoli se la va a giocare, Hysaj? Non me ne priv… - napolimagazine : L’EX - Reja: 'Champions? Il pronostico è a favore del Barcellona ma il Napoli se la va a giocare, Hysaj? Non me ne… -