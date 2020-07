Io, robot: Will Smith, la reazione di suo figlio dopo la premiere del film (Di giovedì 30 luglio 2020) La reazione di Will Smith durante la prima riunione tenutasi per Io, robot fu identica alla reazione di suo figlio dopo alla premiere del film. Durante la prima riunione tra Will Smith, gli sceneggiatori ed i produttori di Io, robot, la prima cosa che uscì dalla bocca del celebre attore americano fu: "Devo salvare il mondo in ogni film che faccio". Tutti i presenti, che avevano apprezzato la complessità della sceneggiatura, rimasero esterrefatti dalla dichiarazione di Will; tutti, ma non suo figlio Jaden. Alla premiere del film, infatti, quando si sono accese le luci, il ... Leggi su movieplayer

