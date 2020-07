Imprenditore denuncia estorsione: arrestati due del clan Troncone (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nelle prime ore della mattina odierna, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Napoli – Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di due soggetti, ritenuti appartenenti al clan Troncone, indagati per tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da acquisizioni investigative dei citati Reparti, coordinati dalla Dda, che hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione ad una ... Leggi su anteprima24

