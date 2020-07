I colleghi guastafeste e le mosse per difendersi (Di giovedì 30 luglio 2020) Vade retro guastafeste! Quante volte in ambito lavorativo capita di avere a che fare con colleghi, superiori, collaboratori e soci che, puntualmente, rovinano l’umore, mettendo i bastoni tra le ruote, criticando sempre e comunque, (s)parlando alle spalle, dicendo no a ogni proposta? Il problema di questa categoria di persone – che gli psicologi definiscono in maniera esaustiva «vampiri energetici» – è che con il loro comportamento, spesso sistematico e costante, hanno il potere di trascinarci verso il basso, creando seri problemi di autostima e perturbando il nostro equilibrio psicofisico. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : colleghi guastafeste I colleghi guastafeste e le mosse per difendersi Vanity Fair Italia I colleghi guastafeste e le mosse per difendersi

Ecco come individuarli e, soprattutto, come proteggersi dalla loro costante negatività Vade retro guastafeste! Quante volte in ambito lavorativo capita di avere a che fare con colleghi, superiori, ...

24 lug 2020

Bisogna essere dei guastafeste per ricordare che i 209 miliardi arriveranno in cambio di un adeguato piano di riforme. Stiamo vivendo un momento magico, come quando nell’altro millennio compravamo con ...

Ecco come individuarli e, soprattutto, come proteggersi dalla loro costante negatività Vade retro guastafeste! Quante volte in ambito lavorativo capita di avere a che fare con colleghi, superiori, ...Bisogna essere dei guastafeste per ricordare che i 209 miliardi arriveranno in cambio di un adeguato piano di riforme. Stiamo vivendo un momento magico, come quando nell’altro millennio compravamo con ...