Hong Kong, cosi il Vaticano ha trasferito i documenti segreti (Di giovedì 30 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Il Vaticano, prima che scoppiassero le proteste di Hong Kong, ha trasferito il suo "archivio segreto" nelle Filippine. Cina e Santa Sede sembrano essere più distanti Il Vaticano, nonostante l'accordo provvisorio con la Cina - quello che ha di fatto sancito un passo avanti storico da un punto di vista diplomatico - , ha trasferito i documenti presenti nella nunziatura di Hong Kong nelle Filippine, per poi dirottare il materiale a Roma. La questione è balzata agli onori delle cronache, in specie dopo le rivelazioni che riguardano dei presunti "attacchi hacker" operati dalla Repubblica popolare cinese nei confronti dei server ascrivibili alla Santa Sede. A rivelare il retroscena sui ... Leggi su ilgiornale

petergomezblog : Spagna, più di 1100 contagi in 24 ore: mai così tanti dal 2 maggio. In Usa altri 1500 morti, allarme a Hong Kong - Daniele_Manca : Hong Kong, l’Ue limita le esportazioni che potrebbero essere usate per la sorveglianza – ?@EURACTIVItalia?… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio in videoconferenza con MAE ???? Wang Yi Al centro del colloquio: ??rilancio partenariato economico… - CretellaRoberta : Hong Kong: candidati pro democrazia esclusi dalle elezioni: Tra i dodici c'è anche l'attivista Joshua Wong… - DimitriDeVita : RT @ilfoglio_it: Molto dialogo e poca concretezza da Bruxelles. A Hong Kong si sta sempre peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong A Hong Kong sono stati arrestati quattro studenti grazie alla nuova legge sulla “sicurezza nazionale” Il Post Funzionari cinesi prendono il controllo del consolato americano di Chengdu

Questa mattina dei funzionari cinesi hanno preso il controllo dell’ex consolato statunitense di Chengdu, nel sudovest della Cina. Sono entrati nell’edificio dall’ingresso principale, dopo che alle 10 ...

Hong Kong, Wong: Esclusi da voto quasi tutti gli oppositori democratici

Milano, 30 lug. (LaPresse) - Uno dei leader delle proteste di Hong Kong, Joshua Wong, ha annunciato su Twitter di essere stato escluso dalle elezioni: "La scusa che usano - scrive - è che descrivo la ...

Questa mattina dei funzionari cinesi hanno preso il controllo dell’ex consolato statunitense di Chengdu, nel sudovest della Cina. Sono entrati nell’edificio dall’ingresso principale, dopo che alle 10 ...Milano, 30 lug. (LaPresse) - Uno dei leader delle proteste di Hong Kong, Joshua Wong, ha annunciato su Twitter di essere stato escluso dalle elezioni: "La scusa che usano - scrive - è che descrivo la ...