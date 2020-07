Hong Kong, attivisti pro-democrazia esclusi dal voto. Fuori anche Wong, uomo da 30mila preferenze (Di giovedì 30 luglio 2020) Le elezioni ci saranno a settembre se la pandemia continuerà ad essere contenuta, ma 12 degli attivisti pro-democrazia di Hong Kong non potranno partecipare perché sono stati “squalificati”. Decine di loro hanno ricevuto la lettera dai funzionari elettorali e non potranno essere eletti per il rinnovo della LegCo, il parlamentino locale. Tra gli eliminati c’è anche Joshua Wong, leader delle proteste di piazza che, ricorda lui stesso, è stato “il più votato con oltre 30mila consensi” alle recenti primarie democratiche. esclusi anche Dennis Kwok, Alvin Yeung e Tat Cheng del Civic Party; il localista Ventus Lau e Tiffany Yuen, membro di Demosisto, il partito co-fondato da ... Leggi su ilfattoquotidiano

