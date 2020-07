Giulini: “Decideremo il futuro di Zenga nei prossimi giorni. Liverani? Abbiamo valutato alcune ipotesi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente del Cagliari, Giulini, ha parlato del futuro del tecnico Walter Zenga al termine dell’assemblea di lega odierna. Il numero uno del club sardo, non ha smentito la domanda relativa a Liverani, per il quale vi avevamo parlato di un apprezzamento. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni dell’ANSA: “Siamo molto contenti del lavoro fatto da Zenga, non era così scontato dopo questa lunghissima pausa. Abbiamo fatto subito i punti necessari per salvarci e oltretutto ci ha portato a battere la Juve che è sempre una soddisfazione. Siamo contenti del lavoro del mister e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione insieme a lui. Liverani è l’alternativa? Non vi nego che nelle ultime settimane ... Leggi su alfredopedulla

