Femminicidio e orfani crimini domestici | indennizzi più alti

orfani crimini domestici e reati di genere: il Regolamento per gli aiuti
indennizzi più alti
Sostegno diritto allo studio
Lavoro: orientamento e formazione e sostegno
Famiglie affidatarie
orfani crimini domestici e reati di genere: il Regolamento per gli aiuti
Lo scorso 16 luglio è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 71 del 21 maggio 2020 (qui sotto allegato), avente ad oggetto il Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Per effetto di tale provvedimento, che definisce l'erogazione dei fondi per borse di studio, iniziative per l'inserimento nell'attività lavorativa, aiuti ...

