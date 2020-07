Dietrofront Renzi, ora vuole processare Salvini: cosa è cambiato? (Di giovedì 30 luglio 2020) Adesso Renzi afferma che voterà in favore del processo per Matteo Salvini, ma pochi giorni fa decise di non partecipare al voto. cosa è cambiato? Matteo Salvini e Matteo Renzi (Fonte foto: Getty Images)Matteo Renzi fa Dietrofront. L’ex Presidente del Consiglio fa discutere per il cambio di programma, a soli pochi giorni di distanza dalla mossa che fece tanto arrabbiare il Pd. Al momento di votare a favore o meno del processo a Matteo Salvini, lo stesso Renzi si astenne, lo scorso 26 maggio. Adesso però, che siamo quasi giunti ad agosto del 2020, l’ex Ministro degli Interni dovrà restare preoccupato, perché appunto, Renzi ha affermato nelle ... Leggi su chenews

