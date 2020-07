De Laurentiis: «Ufficialità Osimhen? Tra qualche giorno. Non si può giocare a Barcellona» (Di giovedì 30 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell’assemblea di Lega: queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell’assemblea di Lega. Queste le parole del numero uno del Napoli su Osimhen e Barcellona, riportate da Tuttonapoli.net. RIPARTENZA – «Gravina mi ha sempre detto: è una follia partire il 12 settembre. Ci sono le partenze alla fine di agosto per le nazionali e poi ci sono cinque società impegnate in Europa chissà fino a quando. Poi dobbiamo dare almeno dieci giorni di riposo ai calciatori e poi, appunto, le nazionali. E allora quando facciamo il ritiro? Il problema è che gli impiegati devono fare gli impiegati e gli imprenditori gli imprenditori. La politica se non pensa all’economia, farà sempre ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : De Laurentiis: 'A Barcellona non si può giocare, ma alla Uefa fanno gli gnorri. Ufficialità Osimhen? Ancora qualche… - cmdotcom : #Napoli, De Laurentiis: 'A #Barcellona non si può giocare, ma alla #Uefa fanno gli gnorri. Ufficialità #Osimhen? An… - infoitsport : Osimhen, l’entourage: “Ha firmato col Napoli, vuole battere tutti i record. Ufficialità? Spetta a De Laurentiis” - sportli26181512 : Okolo: 'Osimhen mi ha detto che vuole superare tutti i record col Napoli': Il cognato dell'attaccante nigeriano: 'D… - phierpez : Osimhen, l'amico-giornalista: 'Ufficialità? Ha già firmato, ma l'annuncio dipende da De Laurentiis'… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Ufficialità Ufficiale, Quirino De Laurentiis è il nuovo pivot dell'Npc Rieti - Serie A2 Basketmarche.it