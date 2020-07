Covid, verso via il libera a discoteche e crociere. Zaia: pieni poteri alle Regioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Il governo verso un'ulteriore attenuazione delle regole di contrasto alla epidemia. Ma resta l'obbligo di distanziamento sociale e mascherina al chiuso Leggi su tg.la7

LaStampa : Al via i corsi di autodifesa organizzati dai sindacati per rispondere agli atti di violenza verso i conducenti dei… - Yogaolic : @repubblica magari bisognerebbe insegnare qualcosa pure ai media che parlano di razzismo solo se è verso persone di… - alessandrostarn : (1/5) Dunque, in #Europa dell'#Est, più Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, casi di #covid in forte aumento, n… - PMO_W : RT @umanesimo: @IncorruttibileL @verso_il_fronte @PartStatale @SgrazX Quindi il salario del montatore video è crollato perché ci sono i nek… - FDeganis : RT @CesareSacchetti: Iniziano a comparire striscioni che invitano a svegliarsi e a non credere più alla truffa del Covid. L'Italia sta sciv… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Covid, verso via il libera a discoteche e crociere. Zaia: pieni poteri alle Regioni TG La7 Covid, verso via il libera a discoteche e crociere. Zaia: pieni poteri alle Regioni

ESCLUSIVO Parla al nostro Tg l'informatore che ha smascherato la gang della caserma di Piacenza ESCLUSIVO Parla al nostro Tg l'informatore che ha smascherato la gang della caserma di Piacenza ...

Giorgia Meloni sarà il primo premier donna d’Italia?

Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...

ESCLUSIVO Parla al nostro Tg l'informatore che ha smascherato la gang della caserma di Piacenza ESCLUSIVO Parla al nostro Tg l'informatore che ha smascherato la gang della caserma di Piacenza ...Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...