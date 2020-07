Coronavirus, Gimbe mette in guardia: “In una settimana contagi aumentati del 23%, basta contrapposizioni” (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 22-28 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 23,3% dei nuovi casi (1.736 vs 1.408), a fronte di un lieve aumento del numero di tamponi diagnostici. Relativamente ai dati ospedalieri, se i pazienti in terapia intensiva diminuiscono (40 vs 49), quelli ricoverati con sintomi sono in lieve aumento (749 vs 732). Leggi su dire

