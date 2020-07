Chiesa Juventus, cresce la concorrenza: Paratici avvisato (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiesa Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Federico Chiesa in vista della prossima stagione. Il talento gigliato piace molto a Fabio Paratici, con quest’ultimo che studia la strategia per soffiarlo alla Fiorentina. Sarebbero però arrivate notizie poco confortanti per la Juve: la concorrenza aumenta con un club che ora mette sul piatto due giocatori in un maxi-scambio. Chiesa Juve: si inserisce anche il Milan Non solo Inter e Juve: stando alle ultime indiscrezioni riportate da SportMediaset ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Chiesa. I rossoneri avrebbero individuato nel centrocampista viola il giusto rinforzo per la corsia offensiva destra. Leggi anche: Panchina Juventus, capolinea Sarri? Agnelli ... Leggi su juvedipendenza

