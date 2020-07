CALDO AFRICANO verso apice con picchi fino 40 gradi, vediamo quando finisce (Di giovedì 30 luglio 2020) La canicola assedia l’Italia, con CALDO che si appresta a rincarare ulteriormente la dose! L’anticiclone AFRICANO si sta infatti ulteriormente potenziando sul Mediterraneo Centrale raggiungendo la sua massima espansione verso il nostro Paese, dove convoglia aria rovente. Lievi infiltrazioni instabili hanno portato qualche disturbo sul Nord Italia, ma ora l’anticiclone determina meteo più stabile e CALDO anche da queste parti e non solo. La fiammata africana tende infatti a risalire più a nord, coinvolgendo parte del Centro Europa ed in particolare la Francia. Ci sono quindi tutti i presupposti per vedere salire ulteriormente la colonnina di mercurio, con temperature che potranno toccare localmente picchi di 40 gradi in alcune zone del ... Leggi su meteogiornale

